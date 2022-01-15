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1 час назад

Зафиксирован первый случай смерти от «омикрона» в Японии

Первый случай смерти человека со штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Японии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Зафиксирован первый случай смерти от «омикрона» в Японии
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о пенсионере, скончавшемся в городе Сидзуока.

Еще 12 января муниципальные власти объявили, что пожилой мужчина, умерший после госпитализации, мог быть инфицирован «омикроном». У пациента был отрицательный результат на дельта-вариант.

Последующий анализ подтвердил, что у мужчины был штамм «омикрон». Его состояние резко ухудшилось, он скончался 11 января.

Накануне в Японии был зафиксирован максимальный суточный прирост новых заражений коронавирусом с 1 сентября, в стране было подтверждено 22 045 инфицированных.

Ранее на Кипре выявили новый штамм коронавируса дельтакрон – смесь штаммов дельта и омикрон.

В мире,РИА Новости,
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