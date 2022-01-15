В Казахстане уволили замминистра энергетики Карагаева

Правительство Казахстана приняло решение освободить Жумабая Карагаева от должности вице-министра энергетики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба премьер-министра республики.

Фото: : «Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан» : «Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан»

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики", - говорится в сообщении. Причины решения не уточняются.

По данным пресс-службы, Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области. В разные годы возглавлял несколько частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в администрации Атырауской области. Пост заместителя главы Минэнерго занимал с декабря 2019 года.