США выделят средства на «инклюзивную демократию» в Северной Македонии

Госдепартамент США намерен выделить средства для финансирования проектов, направленных на выстраивание в Северной Македонии «инклюзивной демократии», а также на диверсификацию экономики страны. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

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Из документа следует, что к участию в инициативе приглашаются лишь выпускники финансируемых США программ обмена. Средства подрядчикам выделит «Инновационный фонд вовлечения бывших участников» американских программ.

Как отмечается, в 2022 году фонд сфокусирует внимание на поддержке Северной Македонии «на пути к инклюзивной демократии, формированию правительства, учитывающего интересы граждан, и обеспечению верховенства права».

Кроме того, США будут поддерживать усилия властей страны, направленные на полную интеграцию страны в евроатлантические институты, а также намерены предоставить республике «возможность укреплять и диверсифицировать экономику».

Ход нового проекта с участием выпускников будет курировать посольство в Северной Македонии. Так, дипмиссия рассмотрит возможность финансирования инициатив, направленных на повышение прозрачности бизнеса в стране, развитие медиаграмотности и сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности, улучшение инвестиционного климата и прочее.

Размер гранта может варьироваться от $10 тыс. до $40 тыс.