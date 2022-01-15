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34 минуты назад

ДНР и ЛНР предрекли вхождение в состав России

Политолог Владимир Корнилов в интервью изданию «Украина.ру» предрек признание Москвой ДНР и ЛНР и их вхождение в состав России в случае, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик.

ДНР и ЛНР предрекли вхождение в состав России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда выступаю за то, чтобы Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, и в конечном итоге приняла их в свой состав, причем в полном объеме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной. Теперь мы уже слышим, особенно на многих подействовало слово в устах Владимира Путина, когда он сказал, что ДНР-ЛНР являются пока непризнанными», — заявил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев обеспокоился возможностью признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в случае провальных переговоров с Вашингтоном в Женеве.

В мире,Владимир Корнилов,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,
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