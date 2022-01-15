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20 минут назад

США собрались готовить украинских бойцов на территории трех европейских стран

В США заявили, что в случае «вторжения» России на Украину они могут подготовить украинских бойцов на территории трех европейских стран. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, пишет «Газета.ру».

США собрались готовить украинских бойцов на территории ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, Штаты в рамках оказания помощи Киеву могут помочь с подготовкой «украинских повстанцев» на восточном фланге НАТО — в Румынии, Польше и Словакии.

Ранее сообщалось, что администрация Вашингтона приняла решение предоставить Киеву дополнительную оборонную помощь на сумму в $200 млн.

Как сообщают источники телеканала CNN, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые Штаты отправляли в прошлом, в том числе боеприпасы и стрелковое оружие. Отмечается, что решение о предоставлении Киеву дополнительной оборонной помощи было принято за несколько недель до переговоров США и России.

В западных СМИ с осени прошлого года неоднократно повторялись сообщения о том, что Россия готовится к «крупномасштабному вторжению» на Украину. Предполагается, что «наступление» начнется с трех фронтов: с материка, с территории Крыма и через Белоруссию.

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