В Германии заявил об особой опасности омикрона

Штамм коронавируса «омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры вакцинированного населения республики, сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

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«Я не думаю, что следует переносить [на ФРГ] оптимистичные [результаты исследований, согласно которым, ] омикрон-вариант <…> менее опасен, чем «дельта». В Германии особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых [в силу] сопутствующих заболеваний сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни в случае заражения COVID-19», – приводит слова министра ТАСС.

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Как считает Лаутербах, именно по этой причине «омикрон» может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения Германии. Чтобы не допустить ее отказа, ведомство считает первостепенной задачей предотвратить резкий всплеск заболеваемости новым штаммом, который, согласно ряду исследований, обладает повышенной способностью к распространению.

Для сдерживания «омикрона» эксперты ведомства предлагают в первую очередь продолжать придерживаться уже принятых ранее мер, таких как минимизация социальных контактов, возможность посещать магазины и рестораны только при наличии сертификата о вакцинации или выздоровлении, а также ограничение на пользование общественным транспортом только для привитых, выздоровевших или имеющих при себе актуальный отрицательный ПЦР-тест. Министр сообщил, что такой антиковидный режим оказался эффективным и уже приводит к снижению темпов распространения нового варианта коронавируса.

Глава ведомства также отметил, что министерство надеется замедлить рост числа случаев тяжелого протекания болезни и летальных исходов при заражении «омикроном» за счет принятых в Бундесрате в пятницу новых исключений из списка противовирусных ограничений. Теперь время карантина и самоизоляции сокращается до семи дней, а работникам медицинской сферы гарантируется приоритетное бесплатное проведение ПЦР-тестов, чтобы они могли максимально быстро вернуться к исполнению своих обязанностей в случае подозрения на COVID-19. Министерство также намерено продолжать кампанию по ревакцинации населения бустерными дозами, при этом ее темпы будут ускорены.

Общее число умерших за все время пандемии в Германии превысило 114 тыс. человек. С начала эпидемии инфекцию выявили у более чем 7,5 млн жителей Германии, из них свыше 6,2 млн граждан республики выздоровело. Население Германии составляет 83,2 млн человек.