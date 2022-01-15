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43 минуты назад

В Аргентине установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Аргентинские медики выявили за сутки 139 853 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения, всего в Аргентине зарегистрировано 6 932 972 случая заражения.

В Аргентине установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 96 человек, заболевших ковидом. Общее число летальных исходов достигло 117 901.

Прошлый рекордный уровень заболеваемости - 134 439 случаев за сутки - был зафиксирован 11 января.

Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом смертность по сравнению со второй волной коронавируса, пик которой в Аргентине пришелся на май прошлого года, остается низкой.

К настоящему моменту в стране полностью вакцинировано 73,92% населения. К середине ноября прошлого года в Аргентине были отменены практически все карантинные ограничения. На фоне роста числа случаев заражения власти в середине декабря объявили о введении санитарного пропуска, подтверждающего прохождение полной вакцинации, для посещения массовых мероприятий.

В мире,Число заразившихся,Вторая волна,
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