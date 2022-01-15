Группа сенаторов США посетит с визитом Украину

Двухпартийная группа сенаторов США планирует в конце недели посетить с визитом Украину. Подробности их поездки пока не приводятся. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника, сообщают РИА Новости.

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Как говорится в публикации, эта поездка пройдет спустя несколько дней после того, как в верхней палате конгресса США не смогли договориться о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Планируется, что американские сенаторы будут находиться в Украине до 18 января.

Подробности их возможных переговоров с представителями Киева пока не приводятся.

Сенат США отклонил законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток —2». Для принятия документа не набралось требуемое количество голосов. Из необходимых 60 голосов удалось набрать только 55 — 43 сенатора не поддержали инициативу. В администрации США засомневались, что документ поможет Украине, но при этом он однозначно «подорвет единство европейских союзников».