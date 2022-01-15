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10 минут назад

На Украине предложили альтернативу вступлению страны в НАТО

Кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире телеканала «НАШ» нашел альтернативное решение для Украины, вместо ее отчаянных попыток вступить в НАТО. Он предложил сосредоточиться не на том, чтобы стать частью Североатлантического альянса, в котором страну явно не желают видеть в настоящее время, а попытаться стать основным союзника США вне организации.

На Украине предложили альтернативу вступлению страны в НАТО
Фото: EPAEPA

«В Соединенных Штатах есть другой момент, за который Украине следовало бы побороться. Это статус ключевого, стратегического союзника вне НАТО. Некоторые страны, например, Южная Корея и Япония, имеют такой статус. Это статус, который действительно стоит, потому что США берут на себя обязательства», — заявил Якубин.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев назвал цену, которую придется заплатить стране при вступлении в Североатлантический альянс. По его мнению, в таком случае Украине не избежать войны с Россией. Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский летал на переговоры в Германию и США, где ему дали понять, что никто не собирается воевать за страну, не являющуюся частью коллективного договора.

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,НАТО,
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