На Украине предложили альтернативу вступлению страны в НАТО

Кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире телеканала «НАШ» нашел альтернативное решение для Украины, вместо ее отчаянных попыток вступить в НАТО . Он предложил сосредоточиться не на том, чтобы стать частью Североатлантического альянса , в котором страну явно не желают видеть в настоящее время, а попытаться стать основным союзника США вне организации.

«В Соединенных Штатах есть другой момент, за который Украине следовало бы побороться. Это статус ключевого, стратегического союзника вне НАТО. Некоторые страны, например, Южная Корея и Япония, имеют такой статус. Это статус, который действительно стоит, потому что США берут на себя обязательства», — заявил Якубин.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев назвал цену, которую придется заплатить стране при вступлении в Североатлантический альянс. По его мнению, в таком случае Украине не избежать войны с Россией. Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский летал на переговоры в Германию и США, где ему дали понять, что никто не собирается воевать за страну, не являющуюся частью коллективного договора.