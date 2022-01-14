Украина провалила два из трех условий вступления в НАТО

Украина ничего не делает для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Об этом заявил украинский военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала «Наш».

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Чтобы стать членом НАТО, страна должна подходить альянсу по трем критериям, сообщил Стариков. Украина же отвечает лишь одному из стандартов.

«Первое — нужно находиться на европейском театре военных действий. Украина находится. Второе — вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», - приводит РИА «Новости» слова экс-полковника СБУ.

Украина в 1992 году присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 году первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

Интеграция была приостановлена с приходом к власти президента Украины Виктора Януковича, но после Евромайдана в 2014 году Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В 2020 году Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP).