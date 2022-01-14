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1 час назад

Псаки заявила, что в середине января-февраля произойдет "вторжение" России на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "вторжение" России на Украину произойдет в середине января-февраля 2022 года. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА "Новости".

Псаки назвала сроки "вторжения" России на Украину
Фото: ReutersReuters

По ее словам, Россия намерена начать военную активность именно в это время и может "сфабриковать повод для такого вторжения".

Ранее сообщалось, что США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в странах НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации американского президента. По данным издания, учения могут пройти в Польше, Румынии и Словакии. В случае эскалации ситуации предусмотрены и поставки оружия.

Как отмечается в материале, помощь Украине будут оказывать ЦРУ и Пентагон. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга заявила, что США в настоявшее время нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной. Псаки также заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит "провокации" на Украине.

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