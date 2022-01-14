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2 часа назад

Пентагон заявил о якобы намерении России найти предлог для вторжения на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби бездоказательно заявил, что Россия якобы готовит повод для вторжения на Украину.

Пентагон обвинил Россию в поиске предлога для вторжения на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кирби, у американской стороны якобы есть информация, что Россия разместила группу оперативников для «проведения операции под чужим флагом».

«Операции, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление американского телеканала CNN о якобы подготовке российскими спецслужбами провокации в Донбассе является голословным и ничем не подтверждённым.

В мире,Джон Кирби,Дмитрий Песков,Пентагон,CNN,РИА Новости,
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