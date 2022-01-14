Янукович подал иск против Верховной рады

"Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде Украины (КСУ), однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду", — написала она в своем Telegram-канале.