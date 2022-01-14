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18 минут назад

Янукович подал иск против Верховной рады

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. В нем политик утверждает, что у парламента нет полномочий лишать его должности главы государства, кроме как через импичмент. Об этом сообщила представитель рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, пишет газета "Известия".

Янукович подал иск против Верховной рады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что Верховная рада отстранила Януковича от должности президента, приняв соответствующий закон.

"Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде Украины (КСУ), однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду", — написала она в своем Telegram-канале.

По данным Совгири, суд уже открыл дело и назначил его к рассмотрению в упрощенном порядке. При этом судебное заседание не проводилось и стороны в суд не вызывались.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", — добавила она.

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