Слушание по делу Порошенко внезапно сорвалось

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, которая должна была в пятницу огласить полный текст постановления об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко, внезапно ушла в отпуск. Об этом сообщил один из адвокатов бывшего главы государства Денис Галанский.

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"Заседания с оглашением полного текста судебного решения об аресте имущества Петра Порошенко не состоится. Мне выдали соответствующую расписку о том, что судьи нет, она в отпуске", - сказал он в эфире украинского телеканала "Пятый канал".

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Галанский уточнил, что адвокаты Порошенко подали жалобу на это решение в Киевский апелляционный суд. Он напомнил, что в изначальном решении Печерского суда об аресте имущества есть ряд ошибок, в частности, арестовано имущество, которое не принадлежит Порошенко.

По словам адвоката, по делу против Порошенко решения принимаются тайно, с грубыми процессуальными нарушениями.

"Мы ходатайства об избрании меры пресечения непосредственно не видели. Мы много информации черпаем из прессы. Очень много сливов, но почему-то нам не сообщают о таких заседаниях, и мы не можем должным образом подготовиться", - пожаловался он.

"Сегодня должно было состояться оглашение постановления об аресте имущества с той мотивировочной частью решения, которую нам не объявили непосредственно в день его принятия. То есть мы мотивов принятия решения до сих пор не знаем", - подчеркнул Галанский.

Порошенко ждут в суде

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество Порошенко, проходящего по уголовному делу о государственной измене. Полный текст определения суд должен был огласить 14 января.

Порошенко в настоящее время находится за рубежом. Ранее он сообщил, что намерен прибыть на Украину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях, а также встретится с руководством офиса генерального прокурора. В пятницу в Госбюро расследований Украины сообщили, что Печерский районный суд Киева назначил на 17 января рассмотрение ходатайства об аресте Порошенко.

Экс-президент является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Оно открыто по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и предприниматель Сергей Кузяра.