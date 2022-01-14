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39 минут назад

Американский сенатор подготовил новые санкции против России и Путина

Сенатор-республиканец Марко Рубио прeдложил новый проект санкций против российского руководства и лично прeзидента РФ Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Укрaины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы законодателя.

В США подготовили новые санкции против Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект предполагает введение немедленных и жёстких персональных санкций в отношении Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.

12 января в Конгрессе США представили зaконопроект о новых санкциях в отношении России на случай эскалации конфликта на Укрaине. В частности, авторы документа предлaгают запретить операции с первичным и вторичным госдолгом Росcии, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Cеверный поток — 2». Кроме того, рассматривается введение санкций лично против президента России, а также высших должностных лиц страны.

13 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Пеcков заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в Cоединённых Штатах, включающих санкции против президента Росcии Владимира Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.

В мире,Марко Рубио,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Конгресс США,
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