Пока вы не уснули: молниеносная операция России в Казахстане и отказ НАТО от Украины

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

В НАТО отказались воевать за Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение на Украину повлечет за собой последствия, но «воевать НАТО не будет». Об этом он заявил в интервью La Repubblica.

«НАТО будет рядом с Украиной, если Россия нападет на нее. <…> В этой ситуации будут последствия, но воевать мы не будем», - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что прошедшие в январе переговоры с Москвой были сложными.

Что дала России молниеносная операция в Казахстане

«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах?

Лавров: «Терпению России пришел конец»

Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, запрягали долго, но сейчас пора ехать. Об этом заявил МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - заявил сегодня в ходе пресс-конференции Сергей Лавров.

Он также отметил, что требование Запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, а время для предложений по гарантиям безопасности было выбрано не случайно.

Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии

Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом России в Белоруссии. Белорусский МИД уже согласовал его кандидатуру на эту должность, сообщает агентство Sputnik Беларусь в четверг со ссылкой на информированный источник. В конце декабря прошлого года первый замглавы комитета Константин Затулин сообщал, что в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрили кандидатуру председателя высшего совета «Единой России» Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии.

Фондовый рынок РФ рухнул

Индекс Мосбиржи 14 января на 12:39 мск упал в ходе торгов на 2,05%, до 3599,43 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз индекс Мосбиржи был на уровне ниже 3600 пунктов 14 декабря 2021 года. Индекс РТС снизился на 1,58%, до 1493,08 пункта. Он опустился ниже 1500 пунктов впервые с 4 мая 2021 года. Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом цен blue chips после обвала, произошедшего накануне в связи с геополитическим фоном.

«Застрелили в упор»: брат погибшей в Казахстане россиянки о трагедии

Телеграм-канал Mash

Брат россиянки Марины Ким, погибшей во время беспорядков в Казахстане, рассказал «Газете.Ru», что девушка работала в кафе около дома. Он отметил, что, по словам отца Марины, ее застрелили в упор.

«Со слов ее отца, она возвращалась домой, и застрелили в упор в Казахстане, в Таразе. Там отец у нее живет. Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома», — сказал он.

В Москве арестовали генерала ВКС

В Москве по делу об особо крупной взятке арестовали начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гарнизонного военного суда. Уточняется, что генерал-майора заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить срок ареста. Согласно версии следствия, Кобан незаконно получил не менее пяти миллионов рублей от генерального директора Нижегородского НИИ радиотехники.

Австралия решила депортировать Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста Новака Джоковича. Он также принял решение о депортации первой ракетки мира из страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра, опубликованное в пятницу. Согласно решению главы ведомства, спортсмену придется покинуть страну в ближайшее время. Помимо этого, Джоковичу на три года будет запрещен въезд на территорию Австралии. По словам Хоука, это решение было принято в интересах общества.

Соцсети выдали местоположение дочки Назарбаева

Младшая дочь Назарбаева Алия закрыла аккаунты в Facebook и Instagram после того, как соцсети определили её местоположение. На это обратил внимание киргизский сайт 24.kg, журналисты которого обнаружили, что по функции «Информация об аккаунте» местоположением Алии значатся ОАЭ.

Известный комик покинул Россию и объяснился