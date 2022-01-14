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18 минут назад

Бывшую «Мисс Вселенная» отказались пускать в самолет из-за непристойной одежды

Победительницу конкурсов «Мисс США 2021» и «Мисс Вселенная 2021» Оливию Калпо заставили переодеться перед посадкой в самолет из-за непристойного внешнего вида. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшую «Мисс Вселенная» отказались пускать в самолет из-за непристойной одежды
Фото: ReutersReuters

Так, представители авиакомпании American Airlines отказались пускать девушку на борт воздушного судна, если та не сменит одежду. На туристке были надеты короткие велосипедки, черный спортивный топ и длинный вязаный кардиган ниже колен. В итоге Калпо была вынуждена надеть поверх топа толстовку с длинным рукавом.

Как рассказала бывшая «Мисс Вселенная» в своем Instagram-аккаунте, она была в замешательстве из-за ситуации. Отмечается, что на официальном сайте American Airlines пассажирам рекомендуют не надевать одежду, которая может оскорбить чувства попутчиков.

Ранее в августе 2021 года американская стюардесса унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда и пригрозила высадить ее из самолета. По словам очевидцев, бортпроводница подошла к девушке, которая была одета в короткие шорты и спортивный топ, и грубо взяла ее за руку.

В мире,Оливия Калпо,
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