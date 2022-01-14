Бывшую «Мисс Вселенная» отказались пускать в самолет из-за непристойной одежды

Победительницу конкурсов «Мисс США 2021» и «Мисс Вселенная 2021» Оливию Калпо заставили переодеться перед посадкой в самолет из-за непристойного внешнего вида. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Reuters Reuters

Так, представители авиакомпании American Airlines отказались пускать девушку на борт воздушного судна, если та не сменит одежду. На туристке были надеты короткие велосипедки, черный спортивный топ и длинный вязаный кардиган ниже колен. В итоге Калпо была вынуждена надеть поверх топа толстовку с длинным рукавом.

Как рассказала бывшая «Мисс Вселенная» в своем Instagram-аккаунте, она была в замешательстве из-за ситуации. Отмечается, что на официальном сайте American Airlines пассажирам рекомендуют не надевать одежду, которая может оскорбить чувства попутчиков.