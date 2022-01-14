Руководство Microsoft объявило о начале нового расследования против бывшего главы корпорации Билла Гейтса из-за случаев секса с сотрудницами. Об этом сообщается в пресс-релизе совета директоров американской компании.

Согласно документу, расследование проведет юридическая фирма Arent Fox. Такие меры приняты с целью пересмотра политики в отношении сексуальных домогательств и дискриминации внутри компании.

Видео дня

По итогам расследования Arent Fox представит Microsoft отчет, в котором будут обобщены все расследования сексуальных домогательств против членов совета директоров и руководства корпорации. В том числе проверят и обвинения в адрес Гейтса, которые впервые были рассмотрены еще в 2019 году.

Руководство Microsoft узнало, что основатель и бывший председатель компании Билл Гейтс вступал в отношения с коллегами внутри компании, еще в 2008 году, и рекомендовало ему немедленно прекратить, говорится в материалах The Wall Street Journal.

Инцидент, о котором сообщает WSJ, связан с женщиной, которой Гейтс, будучи женатым, отправил кокетливые электронные письма с предложением встретиться за пределами кампуса в нерабочее время. Когда в Microsoft узнали о переписке, генеральный юрисконсульт, а ныне президент Microsoft Брэд Смит встретился с Гейтсом и потребовал от него немедленно прекратить подобное общение с коллегами. Гейтс признал, что посылать подобные письма было не самой лучшей идеей, и обещал больше не предлагать встречи сотрудницам компании.

После этого в Microsoft решили, что никаких дальнейших действий в отношении Гейтса не требуется, поскольку проблема не выходила за пределы электронной почты.

2 августа 2021 года состоялся официальный развод Мелинды и Билла Гейтсов после 27 лет брака. Причиной этому стало признание миллиардера в романе с женщиной-инженером, который произошел в 2002 году. Измена была раскрыта Microsoft в 2019 году, после чего Гейтс окончательно покинул совет директоров компании.

Билл Гейтс в прямом эфире CNN прокомментировал официальное завершение развода с супругой Мелиндой. Он рассказал, как пара продолжит работу совместного благотворительного фонда, а также о том, сожалеет ли он о распаде семьи. Главное из интервью основателя Microsoft — в материале «Газеты.Ru».

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые высказался о разводе с супругой Мелиндой после завершения всех юридических процедур, а также прокомментировал обвинения в домогательствах к сотрудницам Microsoft. Вечером 4 августа филантроп дал интервью ведущему американского телеканала CNN Андерсону Куперу. Это стало первым публичным выступлением Гейтса с момента официального подтверждения развода пары в понедельник, 2 августа.

О работе с бывшей женой

Говоря о разрыве отношений после 27 лет брака, Гейтс отметил, что для него это «очень печальная веха» в жизни.

«Мелинда — прекрасный человек, и то, что наше партнерство подошло к концу, является источником огромной личной печали», — добавил бизнесмен.

Гейтс заявил, что их совместный с женой благотворительный фонд пока не поменяет структуру. Однако с июля в организации действует специальный двухлетний период, после которого пара определится, готова ли дальше продолжать совместную работу внутри фонда. В случае отказа Мелинда покинет должность соруководителя.

«Мы общаемся и работаем в фонде, это партнерство мы постараемся продолжить», — добавил Гейтс.

По его словам, Мелинда имеет важное значение для развития организации и им нравилась их совместная работа. «Это определенно будет лучшим вариантом для фонда», — заключил он.

О домогательствах в Microsoft

Бизнесмену также задали вопрос об обвинениях в создании некомфортной рабочей среды и домогательствах, которые выдвинули несколько сотрудниц Microsoft и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

По данным The New York Times, в 2006 году Гейтс якобы пригласил на обед сотрудницу Microsoft и сказал: «Если это доставляет вам дискомфорт, притворитесь, что этого никогда не было». Также издание сообщало, что Гейтс приглашал работницу фонда провести вместе время на коктейльной вечеринке в период между 2007 и 2008 годами.

В конце 2019 года совет директоров Microsoft начал расследование в отношении Гейтса после того, как сотрудница заявила, что имела с ним сексуальные отношения в течение многих лет. Представитель Гейтса позже признал, что «почти 20 лет назад [у Гейтса] был роман, который закончился полюбовно».

На вопрос ведущего Купера, сожалеет ли он о своих действиях в отношениях с женщинами на работе, Гейтс ответил утвердительно.

«Я думаю, что все сожалеют, но у меня было время для размышлений, и я считаю, что на этом этапе мне нужно двигаться дальше», — отметил он.

Бизнесмен сразу после этого указал, что «работа очень важна для него» и что произошедшее он будет обсуждать внутри семьи, чтобы «извлечь уроки из того, что произошло».

О дружбе с Эпштейном

Купер также спросил Гейтса о взаимоотношениях с финансистом Джеффри Эпштейном, указав на опубликованные в The New York Times и The Wall Street Journal статьи об их встречах.

Гейтс ответил, что действительно знаком с Эпштейном и проводил с ним встречи за обедами.

«Я несколько раз обедал с ним. В надежде, что действительно появятся обещанные им миллиарды на благотворительность для глобального здравоохранения через его контакты», — пояснил Гейтс.

В результате никаких денег на благотворительность не появилось. «Когда оказалось, что это все ненастоящее, эти отношения закончились», — пояснил бизнесмен.

«Но было большой ошибкой проводить с ним время, создавая ему достойный образ. Было много других [людей] в такой же ситуации, но я совершил ошибку», — признался Гейтс.

В июле 2019 года Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуальных преступлениях и арестован. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В августе 2019-го его обнаружили мертвым в своей камере — по официальным данным, он покончил жизнь самоубийством. Однако неофициально имеются подозрения в том, что его убили из-за наличия компромата на многих влиятельных лиц.

Один из крупнейших инвесторов призвал Microsoft бороться с домогательствами внутри компании после секс-скандала с участием ее основателя Билла Гейтса, передает CNN. Это поможет избежать правовых и репутационных рисков, а также сохранит ценность акций компании.

В резолюции, опубликованной 17 июня, влиятельная инвестиционная фирма Arjuna Capital призвала ИТ-компанию публиковать ежегодный доклад о транспарентности, где будут подробно описаны политика в отношении сексуальных домогательств и расследования предполагаемых инцидентов.

«К Microsoft сейчас приковано пристальное внимание общественности в связи с многочисленными заявлениями о харассменте и кажущейся неспособностью решить их адекватно и прозрачно. Сообщения о сексуальных домогательствах Билла Гейтса к сотрудникам лишь обострили опасения и подвергли сомнениям культуру, установленную высшим руководством», — заявила управляющий партнер Arjuna Capital Наташа Ламб.

Microsoft же отказался комментировать резолюцию.

Больше всего подвергается обсуждениям роман Билла Гейтса с сотрудницей компании в 2000 году, когда тот еще был председателем совета директоров. Руководство Microsoft запустило расследование по этому делу 2 года назад, а в начале 2020-го Гейтс покинул совет директоров. Однако представитель Гейтса заявил, что данное решение никак не связано со скандалом.

Microsoft столкнулась и с другими обвинениями от сотрудников, столкнувшихся с гендерной дискриминацией и харассментом. В 2015 году на компанию подали коллективный иск, в котором бывшая работница указала на несправедливое к ней отношение из-за половой принадлежности. На это в Microsoft ответили, что они «привыкли разделять рабочую силу».

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил в письме к сотрудникам о пересмотре подхода к разрешению кадровых споров и пообещал больше поддержки и открытости со стороны компании. Месяц назад Наделла ответил на обвинения в адрес Билла Гейтса и вопросы к корпоративной культуре.

«Microsoft в 2021 году сильно отличается от того, что был в 2000-м. Для меня и для каждого в компании важна наша культура, наше разнообразие, наша вовлеченность, в частности, в ежедневные проблемы наших людей. Это в огромном приоритете», — сказал Наделла ранее в интервью.

В своей резолюции Arjuna Capital потребовала от ИТ-компании обнародовать результаты независимых расследований по делам о неправомерном поведении, а также указать количество случаев сексуальных домогательств. Инвесторы считают, что Microsoft необходимо создать культуру подотчетности и прозрачности, которая защитит сотрудников от харассмента и дискриминации. Последняя резолюция по делу Microsoft будет вынесена на собрании акционеров в декабре этого года.

Arjuna Capital надавила и на другие технологические компании и крупные предприятия, среди которых Facebook, Amazon и Twitter. Компании столкнулись с проблемами неравенства доходов, нарушением гражданских прав, игнорированием изменения климата и сексуальными домогательствами.

Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы своих сотрудниц, которые обвиняли ее в дискриминации по половому признаку. Электронное письмо главы отдела кадров Кэтлин Хоган, отправленное всем сотрудникам, было опубликовано в четверг на официальном сайте компании.

"Мы стремимся к тому, чтобы голоса всех сотрудников были услышаны, - говорит она. - Мы стремимся создать такую среду, в которой бы каждый работник чувствовал, что его уважают, что он в безопасности и что он может реализовать весь свой потенциал".

В то же время Хоган признала, что за прошлый год (2017-й) поступило 84 жалобы на гендерную дискриминацию, из которых "около 10% оказались частично или полностью обоснованными, и в отношении них были приняты соответствующие меры". В своем письме она также подчеркнула, что более 20 сотрудников были уволены за сексуальные домогательства.

Ранее сообщалось, что сотрудницы корпорации Microsoft подали сотни жалоб на дискриминацию по половому признаку в период с 2010 по 2016 годы. На сегодняшний день иск, поданный еще в 2015 году, до сих пор находится на стадии досудебного разбирательства. Однако адвокаты истцов работают над тем, чтобы объединить все эти жалобы в один коллективный иск, который, по их мнению, может представить интересы более 8 тыс. женщин из Microsoft.

Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. На сегодняшний день она является одной из крупнейших транснациональных корпораций, которая производит программное обеспечение. Бренд Microsoft входит в тройку самых дорогих в мире.

Бывшие помощники по хозяйству в доме Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан обвинили пару в сексуальных домогательствах. Согласно исковым документам, истцы также сталкивались с угнетением и оскорблениями, задевающими человеческое достоинство. Как основатели и топ-менеджеры IT-гигантов Кремниевой долины оказывались втянуты в громкие секс-скандалы — в материале «Газеты.Ru».

Facebook ни при чем

Против главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан был подан иск — бывшие работники обвиняют пару в харассменте и дискриминации. Экс-управляющий домашним хозяйством утверждает, что его домогались, в то время как бывший помощник по безопасности пожаловалась на «клеветнические и гиперсексуальные замечания», сообщает Business Insider.

В материалах дела утверждается, что семейные офисы (частные независимые организации, оказывающие услуги семьям в связи с управлением семейным имуществом) несут ответственность за сексуальные домогательства и дискриминацию со стороны сотрудников компании. В обоих исках Чан и Цукерберг названы ответчиками.

Истцами являются Миа Кинг и мужчина, пожелавший остаться анонимным. При этом компания Facebook в иске не фигурирует.

В судебных документах Миа Кинг описывается как темнокожая женщина и член ЛГБТК+-сообщества, которая работала «Помощником по операциям по обеспечению безопасности» с мая 2018 по февраль 2019 года в компании, которая занимается безопасностью семьи Цукерберг. В своей 29-страничной претензии Кинг указала, что в ее адрес использовались замечания, оскорбляющие человеческое достоинство. Например, применялись различные ругательства, выражения со словом «гетто» и ремарки о груди.

Неназванный мужчина в свою очередь сообщил в 35-страничной претензии, что он работал более 40 часов в неделю и свыше восьми часов в день, и это никогда не компенсировалось. При этом, несмотря на наличие у него эпилепсии, мужчину заставляли выполнять работу, которая могла спровоцировать припадки и представляла опасность его жизни. Он подчеркнул, что ему приходилось карабкаться по лестницам и носить тяжелые предметы. К тому же, неизвестный — гомосексуал, из-за чего сталкивался с домогательствами и оскорблениями в доме Цукербергов.

Представитель семьи Цукерберг Бен ЛаБолт заявил о том, что все обвинения являются необоснованными.

Распутный Билл

В мае 2021 года сооснователь Microsoft Билл Гейтс развелся со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака из-за освещения в прессе многочисленных случаев с изменами миллиардера. СМИ говорили о том, что Билл Гейтс вел разгульный образ жизни, а также вел себя токсично и вызывающе.

Впервые о несоответствующем поведении Гейтса заговорили еще три года назад, когда стало известно о романе миллиардера, который произошел еще в 2002 году. После того, как измена была раскрыта, Гейтс окончательно покинул совет директоров компании, а бывшие коллеги стали охотнее рассказывать о том, какой он на самом деле.

Выяснилось, что случай в 2002 году был не единственным, и женатый Гейтс не раз настойчиво предлагал коллегам вступить с ним в отношения.

Бизнесмен, если верить откровениям некоторых коллег, имел проблемы с алкоголем, но это никогда не выносилось на публику. Бывший менеджер по экспорту Microsoft Дэн Грейвс ранее рассказывал, как в 1988 году, уже после знакомства с Мелиндой, Гейтс выпивал со своими сотрудниками до утра. На утро Грейвс чуть не споткнулся об него, потому что Гейтс лежал в обнимку с какой-то женщиной на лужайке.

Плейбой из Google

Бывший президент Alphabet и один из соучредителей Google Сергей Брин имел репутацию «плейбоя» среди сотрудниц компании, следует из книги «Долина гениев: Честная история Кремниевой долины» писателя Адама Фишера.

В книге бывший исполнительный директор Google Чарли Эйерс поделился, что Сергея Брина не раз «ловили с поличным в кабинете массажера». Однажды дело дошло до того, что о ситуации сообщили в HR-отдел, который потребовал от Брина объяснений. Бизнесмен заявил о том, что имеет право взаимодействовать со своими сотрудниками любым способом, который он сочтет нужным, и сказал, что не видит в этом никакой проблемы.

«Но сотрудники не предназначены для секса! Смысл работы в другом», — вспоминает Эйерс.

По словам одной из первых сотрудников Google Хизер Кайрнс, второй сооснователь Google, Ларри Пейдж, всегда боялся, что Брин вступит в романтические отношения с кем-то из сотрудников. При этом Кайрнс оправдывает подобное поведение тем, что сотрудники компании в те времена были «кучкой двадцатилетних людей с бушующими гормонами».

«Отец» Android

В 2018 году одна из сотрудниц Google обвинила создателя ОС Android Энди Рубина в сексуальном насилии. По ее словам, Рубин, будучи женатым, принудил ее заняться с ним оральным сексом в гостиничном номере.

Вскоре после этого Рубин был уволен из компании, но после отставки получил денежную компенсацию в размере $90 млн (около 6,32 млрд рублей). Многие сотрудники Google были возмущены — это привело к тому, что три года назад генеральный директор Google Сундар Пичаи принес свои извинения и сообщил об увольнении 48 сотрудников, которые также были замечены за неподобающим поведением. При этом в списке уволенных не было ни одного топ-менеджера компании — то есть многих из тех, на кого поступали жалобы.

После увольнения Рубина и выплаты ему компенсации его бывшая супруга подала гражданский иск в суд, обвинив мужа в том, что он скрывал от нее крупные доходы и заставил подписать брачный договор, официально лишающий ее прав на совместно нажитое имущество.

Также бывшая жена Рубина рассказала, что у него был секретный банковский счет для того, чтобы расплачиваться с любовницами.

Инженер также подозревался в принуждении к проституции своих любовниц. Одна из них рассказала, что участвовала в сексуальных контактах с несколькими мужчинами. Это записывалось на пленку «для развлечения Рубина и других людей», а также занималась сексом с создателем Android уже «за кадром».

В обмен на то, что он предлагал их другим мужчинам, Энди Рубин покрывал расходы любовниц. В бракоразводном деле часть о принуждении «отца Android» любовниц к проституции была вычеркнута из протокола.

Домогательства в Uber

Еще один крупный секс-скандал случился в Кремниевой долине в компании Uber — эта ситуация привела к отставке главы компании Трэвиса Каланика. В начале 2017 года в личном блоге инженера Uber Сьюзен Фаулер появилась публикация, в которой она подробно рассказала о сексуальных домогательствах в компании.

Как утверждает Фаулер, ее непосредственный начальник предлагал вступить с ним в интимные отношения чуть ли не с первого дня работы в Uber, а отдел кадров отказался помогать ей, потому что начальник «демонстрирует хорошие показатели», из-за чего его не станут наказывать за «небольшой проступок».