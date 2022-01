Руководство Microsoft узнало, что основатель и бывший председатель компании Билл Гейтс вступал в отношения с коллегами внутри компании, еще в 2008 году, и рекомендовало ему немедленно прекратить, говорится в материалах The Wall Street Journal .

О работе с бывшей женой

О домогательствах в Microsoft

По данным The New York Times, в 2006 году Гейтс якобы пригласил на обед сотрудницу Microsoft и сказал: «Если это доставляет вам дискомфорт, притворитесь, что этого никогда не было». Также издание сообщало, что Гейтс приглашал работницу фонда провести вместе время на коктейльной вечеринке в период между 2007 и 2008 годами.

О дружбе с Эпштейном

Купер также спросил Гейтса о взаимоотношениях с финансистом Джеффри Эпштейном, указав на опубликованные в The New York Times и The Wall Street Journal статьи об их встречах.