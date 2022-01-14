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31 минуту назад

Власти непризнанного Косова отказались проводить сербский референдум

Власти непризнанного Косова отказались открывать места для голосования на референдуме по внесению поправок в конституцию Сербии. Об этом в пятницу сообщил косовской портал Reporteri.

Власти непризнанного Косова отказались проводить сербский референдум
Фото: ReutersReuters

"Открытие избирательных мест Сербии на территории Косова представляет собой нарушение конституции Косова, как и международной практики", - цитирует портал совместное заявление премьера Албина Курти, президента Вьосы Османи и спикера парламента непризнанного Косова Глаука Конюфца.

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Сообщается, что заявление было сделано после встречи с послами стран Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) и представителем ЕС в Приштине. Власти непризнанного Косова уточнили, что сербские граждане смогут проголосовать по почте или в Канцелярии по связям в Приштине в соответствии с международными стандартами.

Референдум об изменении конституции Сербии в области правосудия пройдет 16 января. Ранее премьер непризнанного Косова Албин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на своей территории. Премьер непризнанного образования утверждал, что Косово - "суверенное государство" и проведение референдума "другой страны" на его территории невозможно.

В ответ США, Великобритания и Евросоюз выступили с совместным заявлением, призвав правительство Косова позволить сербам в Косове реализовать свое право голоса на выборах и избирательных процессах. Берлин, Брюссель, Вашингтон, Лондон, Париж и Рим призвали власти Сербии и непризнанного Косова "воздержаться от действий и риторики, обостряющих напряженность, и принимать конструктивное участие в диалоге при содействии ЕС". Они подчеркнули важность достижения в рамках этих консультаций прогресса по "всеобъемлющему соглашению, которое раскроет перспективы ЕС и повысит региональную стабильность".

Ранее представители сербского населения непризнанного Косова потребовали от Евросоюза оказать влияние на Приштину и обеспечить сербскому населению возможность принять участие в сербском референдуме по изменению конституции.

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