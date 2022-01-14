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26 минут назад

Убийце Роберта Кеннеди отказали в выходе на свободу по УДО

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом не удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении убийцы брата президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди, сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию штата.

Убийце Кеннеди отказали в освобождении по УДО
Фото: ReutersReuters

Комиссия штата по досрочному освобождению в августе прошлого года решила, что 77-летний Сирхан не является опасным для общества. В связи с этим она направила документы об его освобождении губернатору.

"Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди", — заявил Ньюсом.

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