Убийце Кеннеди отказали в освобождении по УДО

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом не удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении убийцы брата президента США Джона Кеннеди , сенатора Роберта Кеннеди , сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию штата.

Комиссия штата по досрочному освобождению в августе прошлого года решила, что 77-летний Сирхан не является опасным для общества. В связи с этим она направила документы об его освобождении губернатору.