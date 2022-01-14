Убийце Кеннеди отказали в освобождении по УДО

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом не удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении убийцы брата президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди, сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию штата.
Комиссия штата по досрочному освобождению в августе прошлого года решила, что 77-летний Сирхан не является опасным для общества. В связи с этим она направила документы об его освобождении губернатору.
"Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди", — заявил Ньюсом.