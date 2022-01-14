Талибы попали в засаду талибов и понесли потери

Руководители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) попытались подавить мятеж узбекских представителей группировки в одной из провинций Афганистана, но столкнулись с трудностями. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

По данным эксперта, по указу из Кабула отряд пуштунских талибов из Мазари-Шарифа был направлен в провинцию Фарьяб на северо-западе страны для усмирения мятежников. Однако по пути он попал в засаду, устроенную узбекскими талибами, и понес серьезные потери.

«В итоге продвижение отряда в Фарьяб остановлено», — уточнил Серенко.

Другие детали, в том числе информация о количестве пострадавших, не приводятся.