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38 минут назад

Комик Слава Комиссаренко заявил, что уехал из России

Комик Слава Комиссаренко уехал из России. Как сообщает Telegram-канал Baza, на выступлении в Киеве он заявил, что на него открыл охоту белорусский КГБ.

По словам Комиссаренко, недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что комика могут задержать на территории России и перевезти на родину, где против него возбуждено уголовное дело. Комиссаренко уточнил, что сотрудники КГБ и сами пытались связаться с ним, но к тому моменту он уже уехал в Киев.

Ранее власти Белоруссии запретили Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста. Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля 2021 года. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет».

Комиссаренко долгое время проживает и работает в Москве, но родился и вырос в Минске. В одном из шоу «Что было дальше?» на YouTube он обрушился с критикой на президента Белоруссии и действия силовиков во время протестных акций в стране.

Он также стал героем нового выпуска программы «Вечерний Ургант», в котором заявил, что присутствие шоумена раньше заставляло волноваться его и других стендаперов. В ответе на вопрос, чьё присутствие в зале могло бы заставить Комиссаренко волноваться сейчас, он намекнул на президента Белоруссии.

В мире,Александр Лукашенко,
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