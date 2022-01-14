Комик Слава Комиссаренко заявил, что уехал из России

Комик Слава Комиссаренко уехал из России. Как сообщает Telegram-канал Baza, на выступлении в Киеве он заявил, что на него открыл охоту белорусский КГБ.

По словам Комиссаренко, недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что комика могут задержать на территории России и перевезти на родину, где против него возбуждено уголовное дело. Комиссаренко уточнил, что сотрудники КГБ и сами пытались связаться с ним, но к тому моменту он уже уехал в Киев.

Ранее власти Белоруссии запретили Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста. Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля 2021 года. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет».

Комиссаренко долгое время проживает и работает в Москве, но родился и вырос в Минске. В одном из шоу «Что было дальше?» на YouTube он обрушился с критикой на президента Белоруссии и действия силовиков во время протестных акций в стране.