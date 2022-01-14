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1 час назад

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке провокаций

Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обвинило Россию в подготовке провокаций. Заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке провокаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Киеве утверждают, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом Украину. Соответствующие распоряжения поступают «в военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов», заявило ГУР МО.

«По информации военной разведки Украины, 13 января в 3 ОМСБр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасна», — сказано в сообщении.

Подчеркнута готовность личного состава «по первой команде» выполнять задания, командирам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу, добавили в ГУР МО.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучали заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали это безосновательным нагнетанием напряженности.

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