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18 минут назад

Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане

Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане. Об этом сообщает в Facebook посольство России в стране.

Россиянка погибла во время погромов в Казахстане
Фото: ReutersReuters

Дипломаты указали, что женщина погибла в Жамбылской области Казахстана.

По данным посольства, россиянка 1995 года рождения выходила с работы в городе Тараз, когда на нее напали. У женщины остались трое детей.

Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Дипломаты направили обращение к руководству Жамбылской области с просьбой «взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей». Консульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей материальной помощи.

Посольство России также направило запрос в полицию Казахстана, призвав тщательно и всесторонне расследовать это преступление.

«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», - подчеркнули дипломаты.

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