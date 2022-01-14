Россиянка погибла во время погромов в Казахстане

Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане. Об этом сообщает в Facebook посольство России в стране.
Дипломаты указали, что женщина погибла в Жамбылской области Казахстана.
По данным посольства, россиянка 1995 года рождения выходила с работы в городе Тараз, когда на нее напали. У женщины остались трое детей.
Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Дипломаты направили обращение к руководству Жамбылской области с просьбой «взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей». Консульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей материальной помощи.
Посольство России также направило запрос в полицию Казахстана, призвав тщательно и всесторонне расследовать это преступление.
«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», - подчеркнули дипломаты.