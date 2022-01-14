Россиянка погибла во время погромов в Казахстане

Гражданка России погибла во время погромов в Казахстане. Об этом сообщает в Facebook посольство России в стране.

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Дипломаты указали, что женщина погибла в Жамбылской области Казахстана.

По данным посольства, россиянка 1995 года рождения выходила с работы в городе Тараз, когда на нее напали. У женщины остались трое детей.

Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Дипломаты направили обращение к руководству Жамбылской области с просьбой «взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей». Консульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей материальной помощи.

Посольство России также направило запрос в полицию Казахстана, призвав тщательно и всесторонне расследовать это преступление.