Жена президента Франции опровергла слухи о том, что является трансгендером

Первая леди Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, поработали и над изменением данных в ее генеалогическом древе в интернете. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Макрон, она считает подобные действия совершенно недопустимыми.
«Я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо. (…) Если я ничего не сделаю, в то время как я уже четыре года веду борьбу с травлей, то мой голос так и не будет услышан. И мне скажут - вы ничего не делаете», - пояснила супруга французского президента в эфире радиостанции RTL France.
Она отметила, что ей понадобилось «5,5 дней с адвокатом, чтобы удалить эту информацию».
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что первая леди Франции родилась мальчиком по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия Брижит Макрон). При этом в окружении супруги президента сообщили, что она намерена подать в суд на распространителей подобных слухов.