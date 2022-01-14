Жена президента Франции опровергла слухи о том, что является трансгендером

«Я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо. (…) Если я ничего не сделаю, в то время как я уже четыре года веду борьбу с травлей, то мой голос так и не будет услышан. И мне скажут - вы ничего не делаете», - пояснила супруга французского президента в эфире радиостанции RTL France.