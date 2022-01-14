Во Франции полицейские въехали в толпу школьников во время протестов. Пострадало несколько человек. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

При проведении массовой акции против введенных антикоронавирусных мер автомобиль правоохранителей протаранил группу подростков. Причиной митинга преподавателей и учеников послужила удаленка, на которую перешли многие классы. По мнению педагогов этом может привести к тому, что многие учащиеся не смогут сдать экзамены.