Заболеваемость COVID на Украине выросла на 532%

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за последние сутки в стране было зафиксировано 10 476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, их число выросло до 3 737 510 по состоянию на утро 14 января.

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Больше всего заболевших в Киеве — 1193. Следом идут Львовская (1001), Ивано-Франковская (880), Харьковская (691) и Винницкая (648) области. Число летальных случаев составило за сутки 140 и достигло 98 068 за всё время.

10 января на Украине было зафиксировано 1969 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости за 4 дня составил 532%.