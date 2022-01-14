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1 час назад

Заболеваемость коронавирусом на Украине выросла на 532% за 4 дня

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за последние сутки в стране было зафиксировано 10 476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, их число выросло до 3 737 510 по состоянию на утро 14 января.

Заболеваемость COVID на Украине выросла на 532%
Фото: ReutersReuters

Больше всего заболевших в Киеве — 1193. Следом идут Львовская (1001), Ивано-Франковская (880), Харьковская (691) и Винницкая (648) области. Число летальных случаев составило за сутки 140 и достигло 98 068 за всё время.

10 января на Украине было зафиксировано 1969 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости за 4 дня составил 532%.

Собчак назвала омикрон «прививкой для антиваксеров»

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и Украины Алексей Данилов заявил, что новая волна коронавируса, которая будет вызвана штаммом «Омикрон», ожидается в феврале 2022 года.

В мире,Алексей Данилов,
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