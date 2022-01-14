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1 час назад

Пекин переходит на чрезвычайное положение из-за «омикрона»

Повышенные меры противоэпидемической безопасности вводятся в Пекине из-за распространения очагов коронавируса в соседних регионах, а также накануне массового прибытия из-за рубежа гостей и участников Олимпиады, пишет издание Global times.

Пекин переходит на чрезвычайное положение из-за «омикрона»
Фото: ReutersReuters

В первую очередь власти Пекина ужесточают контроль за въезжающими гражданами. Вне зависимости от того, когда вернулся человек и откуда, он будет помещён под наблюдение, включающее регулярное тестирование на коронавирус. Любой, кто вызовет у медиков подозрения, будет помещён на карантин. Домашняя изоляция ждёт также возвратившихся за последние две недели из регионов КНР, которым присвоен повышенный уровень эпидемической опасности, сообщается в материале.

Чтобы сократить количество прибывающих граждан, тем, кто регулярно приезжает в Пекин на работу, предложено перейти на удалёнку. Жителям мегаполиса настойчиво рекомендуют воздержаться от выезда из столицы, особенно на период предстоящих каникул в связи с Новым годом по лунному календарю, уточняет ресурс.

Параллельно в столице увеличивают количество медицинского персонала, а также сотрудников служб эпидемического контроля. На всякий случай пополняются запасы товаров первой необходимости и продуктов. Администрация города дополнительно тестирует устойчивость к перегрузкам программы «код здоровья» (определяет уровень эпидемической опасности владельца телефона). Таким образом власти надеются предотвратить сбои в этом приложении, которые имели место в ходе недавнего локдауна в другом китайском мегаполисе — Сиане.

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