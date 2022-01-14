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10 минут назад

На сайтах министерств Украины появились угрозы гражданам

Сегодня на сайтах МИД, министерства образования и министерства аграрной политики и продовольствия Украины появились угрозы в адрес жителей страны на нескольких языках.

На сайте украинского министерства появились угрозы гражданам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При открытии сайтов появляется надпись на черном фоне, сделанная на украинском, русском и польском языках.

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в сообщении.

При этом, обращаясь к украинцам, неизвестные пригрозили, что все их личные данные оказались скачаны в некую «общую сеть», а информация на персональных компьютерах будет уничтожена без возможности восстановления.

Ранее блогер Сергей Колясников заявил, что россиянам предложили узнать расписание вторжения Украину на российском портале «Госуслуги». Это была шутку хакеров, на которую он обратил внимание.

По его словам, при входе на портал среди привычных услуг, вроде получения сведений о результатах исследований и иммунизации от COVID-19, появилась еще одна — «Напасть на Украину». Пользователям предлагалось «узнать расписание и адрес» военных действий против соседней страны. Но кроме выложенного блогером фото страницы данная информация ничем не подтвердилась.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

В мире,Сергей Колясников,Минобрнауки,МИД,
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