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38 минут назад

На сайте украинского Минобрнауки разместили угрозу. «Это вам за исторические земли»

Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ.

На сайте украинского министерства появились угрозы гражданам
Фото: ТАССТАСС

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — сообщается на сайте украинского Минобрнауки.

Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за „ОУН-УПА (‚Организация украинских националистов‘ — запрещена на территории России“), за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

https://mon.gov.ua/

Ранее сообщалось, что Украина обвинила офицеров ФСБ РФ в кибератаках. СБУ обвинила Россию в атаках на госорганы Украины.

В мире,Украинская повстанческая армия,Минобрнауки,ФСБ,СБУ,
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