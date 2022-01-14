На сайте украинского министерства появились угрозы гражданам

Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем угрозу на украинском, русском и польском языках. Взломщик утверждают, что личные данные украинцев слиты в общий доступ.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — сообщается на сайте украинского Минобрнауки.

Жителей Украины призывают готовиться к худшему. В угрозе говорится, что это сделано «за Волынь, за „ОУН-УПА (‚Организация украинских националистов‘ — запрещена на территории России“), за Галицию, за Полесье и за исторические земли».