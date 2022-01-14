В бундестаге назвали условие одобрения «Спутника V» в Европе

Если бы российский препарат от COVID-19 «Спутник V» оценивался только по медицинским показателям, то он мог бы быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.

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По его словам, сегодня EMA не принимает решение об одобрении вакцины по политическим и экономическим причинам.

«Агентство защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — заявил депутат.

Быстрон выразил уверенность в том, что с медицинской точки зрения российский «Спутник V» мог бы давно быть зарегистрирован.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что часть информации, необходимой для сертификации вакцины «Спутник V» не была предоставлена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах.