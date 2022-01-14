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32 минуты назад

Турция заявила о намерении вступить в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна намеревается стать полноправным членом Европейского союза, сообщает news.ru.

Турция заявила о намерении вступить в Евросоюз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление главы государства прозвучало во время встречи с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре.

«Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза», — заявил президент.

Он призвал отдельные страны не саботировать диалог Анкары и ЕС по данному вопросу, ссылаясь на необходимость «солидарности» внутри союза. По словам Эрдогана, Турция является ключом к решению проблем, с которыми на сегодня столкнулись европейские государства.

Ранее Эрдоган заявил, что продуманная политика Анкары делает страну «восходящей звездой XXI века». По словам президента, рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя. Кроме того, властям удалось избавиться от долга перед Международным валютным фондом.

Страна подала заявку на вступление в Евросоюз ещё в 1987 году. Переговоры стартовали лишь в 2005 году. Из-за разногласий они несколько раз приостанавливались.

В мире,Реджеп Эрдоган,Международный валютный фонд,ЕС,
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