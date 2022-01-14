Псаки ответила на вопрос о планах Байдена встретиться с Путиным

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что не владеет информацией о возможной встречи лидеров России и США после переговоров по безопасности в Европе, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне нечего вам спрогнозировать на этом фронте», — ответила она на вопрос журналистов о возможной встрече двух президентов.

«Люди разъезжаются назад по своим столицам, они обсудят, оценят, посмотрят на ситуацию. Так что в отношении дальнейших шагов нам нужно посмотреть, мы будем больше знать в ближайшие дни», — отметила представитель Белого дома.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Оно было организовано в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США и стало первой встречей за 2,5 года. Инициатива принадлежит российской стороне.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал лукавством и двуличием позицию НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении альянса на восток.

«Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности», — сказал Рябков.