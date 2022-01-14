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23 минуты назад

NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем

Украина в обозримом будущем не сможет присоединиться к НАТО. Такое мнение выразили в четверг обозреватели газеты The New York Times.

NYT: НАТО не допустит присоединения Украины к альянсу
Фото: ReutersReuters

По их мнению, вступлению Украины в Североатлантический альянс мешают ряд причин, одна из которых - неуверенность европейских членов НАТО относительно вступления страны в альянс, что в условиях необходимости консенсуса по принятию нового члена делает вступление Украины малореальным.

Помимо этого, авторы статьи указывают на то, что несмотря на многочисленные заявления американской администрации по включению Украины в НАТО, ее глава Джо Байден был всегда осторожен в подобных высказываниях, и с конца 2000-х он стал менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на Восток.

Также США и других членов не устраивает прогресс Киева в борьбе с коррупцией. По данным организации Transparency International страна занимает 117 место из 180 по данному показателю.

В заключение, эксперты отмечают, что у России есть значительные экономические рычаги в отношении Европы, в частности, газовые поставки, так что многие из европейских стран предпочтут не портить отношения с Москвой.

"Учитывая все это, Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов", - резюмируют авторы статьи.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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