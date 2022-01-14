В бундестаге назвали условие одобрения «Спутника V» в Европе

Если бы вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» оценивалась только по медицинским показателям, то она могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.
Он объяснил, что на сегодняшний день EMA не принимает решение об одобрении российской вакцины по политическим и экономическим причинам.
— Агентство защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию, — считает депутат, передает газета «Известия».