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24 минуты назад

Немецкий депутат назвал условие одобрения «Спутника V» в Европе

Если бы вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» оценивалась только по медицинским показателям, то она могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

В бундестаге назвали условие одобрения «Спутника V» в Европе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Он объяснил, что на сегодняшний день EMA не принимает решение об одобрении российской вакцины по политическим и экономическим причинам.

— Агентство защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию, — считает депутат, передает газета «Известия».

12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.
В мире,Петр Быстрон,Александр Гинцбург,Бундестаг,газета "Известия",
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