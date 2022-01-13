Российский дипломат объяснил причину интеграции Украины в НАТО

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Как заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24», США и их союзники выделяют значительные средств, чтобы сдерживать Россию.

Кроме политического и экономического сдерживания Москвы они занимаются наращиванием военной мощи, осваивая украинскую территорию.

Келин считает, что Запад в буквальном смысле вынуждает Москву идти на «совершенно ненужные» шаги, чтобы противостоять расширению НАТО на восток. При этом он отметил, что Россия будет отвечать контрсдерживанием и контрсанкциями, однако подобные действия абсолютно не нужны Москве.