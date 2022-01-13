Францию обеспокоил возможный передел Европы

Новый договор о разделе сфер влияния в Европе по типу Ялтинского соглашения 1945 года для Евросоюза неприемлем. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности, передает РИА «Новости».

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«Если Россия желает вернуться к «Ялте», потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо», - заявил Ле Дриан.

При этом он допустил, что за инициативой России вести переговоры с НАТО «стоит что-то другое». В этом случае Европа готова приветствовать «все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы», отметил Ле Дриан.