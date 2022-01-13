Францию обеспокоил возможный передел Европы

Новый договор о разделе сфер влияния в Европе по типу Ялтинского соглашения 1945 года для Евросоюза неприемлем. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности, передает РИА «Новости».
«Если Россия желает вернуться к «Ялте», потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо», - заявил Ле Дриан.
При этом он допустил, что за инициативой России вести переговоры с НАТО «стоит что-то другое». В этом случае Европа готова приветствовать «все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы», отметил Ле Дриан.
4–11 февраля 1945 года в Ялте прошла конференция с участием руководителей антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, в результате которой Европа была поделена на сферы влияния. Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на Восток и Запад сохранялся более 40 лет - до конца 1980-х годов.