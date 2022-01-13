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1 час назад

НАТО и Британия обсудили продолжение диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter-аккаунте.

НАТО и Британия обсудили продолжение диалога с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия — НАТО», — заявил Столтенберг.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на сегодня у Москвы отсутствуют основания для новых встреч с представителями Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Европе. В том же интервью Рябков заявил, что США и НАТО не хотят отказываться от дальнейшего расширения альянса на восток.

В мире,Йенс Столтенберг,Борис Джонсон,Сергей Рябков,НАТО,МИД,
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