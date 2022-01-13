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15 минут назад

В Пентагоне подтвердили поддержку Украины со стороны США

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым поддержку Киева со стороны США. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

В Пентагоне подтвердили поддержку Украины со стороны США
Фото: Pascal Rossignol / ReutersPascal Rossignol / Reuters

«Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне», — говорится в сообщении.

Также они обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе, и выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее «вторжения» на территорию Украины. Ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности, подчеркнула Шерман.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

В мире,Ллойд Остин,Уэнди Шерман,Алексей Резников,Министерство обороны,ООН,Пентагон,РИА Новости,
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