В Пентагоне подтвердили поддержку Украины со стороны США

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым поддержку Киева со стороны США. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.

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«Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне», — говорится в сообщении.

Также они обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе, и выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее «вторжения» на территорию Украины. Ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности, подчеркнула Шерман.