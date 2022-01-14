Украина для состоятельных людей оказалась лучше России

В рейтинге лучших гражданств для состоятельных людей, который составила консалтинговая компания CS Global Partners, Украина и Казахстан оказались выше России, занявшей 82-ю строчку. На первых трех местах расположились Швейцария, Дания и Финляндия.

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Эксперты провели интервью и исследования фокус-групп жителей разных стран, опросили экспертов в сфере гражданства и более 500 состоятельных инвесторов. Оценку проводили по пяти критериям — безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность и финансовая свобода.

Хуже всего в России обстоит ситуация с безопасностью и финансовыми свободами. По первому параметру она разделила 153-е место с Пакистаном, по второму — осталась на 76-м. Самым позитивным моментом стали экономические возможности — 38-е место, а по качеству жизни и глобальной мобильности страну поместили на 49-е и 56-е место.

В докладе указано, что принятие поправок к Конституции в 2020 году ускорило переход страны от автократии к диктатуре, а за пределами России распространено мнение, что в стране устраняют оппозицию, ограничивают свободу слова и независимые СМИ. Негативным моментом названо почти максимальное в мире влияние российских властей на систему правосудия, о котором сообщает международная организация World Justice Project.

Авторы рейтинга указывают, что падение доходов, рост цен на продовольствие и эскалация репрессий не оставляет надежд на хорошее будущее, поэтому многие из тех, кто имеют такую возможность, ищут способы покинуть страну ради лучшей жизни.