Порошенко переписал бизнес на сына

"Речь идет об около 50 компаний, значительная часть которых напрямую связана с корпорацией Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший бывшему президенту аграрный бизнес", - утверждается в сообщении. При этом отмечено, что ранее в декларации Алексея Порошенко кондитерская корпорация отсутствовала. "Мы понимаем, что в 2019 году прошли президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать и, как мы видим из последних событий, это были меры, которые действительно минимизировали такие риски и фактически вывели это имущество из-под будущего ареста, произошедшего через два года", - прокомментировал ситуацию заместитель главного редактора Forbes Ukraine Владимир Ланда.