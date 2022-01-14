Турция заявила о намерении вступить в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намеревается стать полноправным членом Евросоюза . Об этом глава турецкого государства заявил во время встречи с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре .

Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза, — заявил Эрдоган.

Президент отметил, что Турция является, по его мнению, ключом к решению проблем, с которыми на сегодня столкнулись государства Евросоюза.

Страна подала заявку на вступление в ЕС ещё в 1987 году. Но переговоры по этому поводу начались только в 2005 году. Из-за разногласий они не раз приостанавливались. В настоящий момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье.