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1 час назад

Байден пошутил с журналистами о своей пресс-конференции

Президент США Джо Байден, который намного меньше, чем его предшественники, общается с прессой, пошутил, что сам ждет своей пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Байден пошутил с журналистами о своей пресс-конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я тоже», - сказал Байден, отвечая на реплику одного из журналистов о том, что пресса с нетерпением ждет его пресс-конференцию.

Байден после обращения к американцам о противокоронавирусных мерах попросил журналистов покинуть помещение, чтобы продолжить работу с представителями администрации. Журналисты начали выкрикивать интересующие их вопросы. «Ребята, поговорим об этом позже», - сказал Байден провожая представителей СМИ.

Ранее автор доклада Комитета защиты журналистов Леонард Дауни заявил, что Байден намного меньше общается с прессой, чем его предшественники. За первый год президентства Байден дал 22 интервью новостным СМИ. Экс-президент Дональд Трамп за то же время дал 92 интервью, а его предшественник Барак Обама – 150.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,РИА Новости,
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