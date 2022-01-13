Байден пошутил с журналистами о своей пресс-конференции

Президент США Джо Байден, который намного меньше, чем его предшественники, общается с прессой, пошутил, что сам ждет своей пресс-конференции, пишет РИА Новости.

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«Я тоже», - сказал Байден, отвечая на реплику одного из журналистов о том, что пресса с нетерпением ждет его пресс-конференцию.

Байден после обращения к американцам о противокоронавирусных мерах попросил журналистов покинуть помещение, чтобы продолжить работу с представителями администрации. Журналисты начали выкрикивать интересующие их вопросы. «Ребята, поговорим об этом позже», - сказал Байден провожая представителей СМИ.