Украинские пекари рассказали о катастрофе в стране

Всеукраинская ассоциация пекарей «Укрхлебпром» предупредила власти страны о том, что из-за невозможности купить газ по льготным ценам многие хлебопекарные предприятия находятся на грани остановки. В ассоциации напомнили о «казахстанском сценарии» как результате бездействия властей, пишет издание Delo.ua.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ассоциация 11 января направила президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю официальное обращение с просьбой принять меры.

Видео дня

Как пояснили в «Укрхлебпроме», правительство Украины 30 декабря приняло постановление, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров. В ожидании поставок дешевого газа большинство хлебозаводов купили топливо только на первую половину января 2022 года. В ассоциации напомнили, что сначала поставки газа по льготной цене обещали в начале января, затем сроки были перенесены на 10-11 января, потом на 12 января, в итоге все отложили до 14 января.

«Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам». – подчеркнули в ассоциации.

В письме отмечается, что пекари не имеют возможности купить газ по рыночным ценам, так как это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье – в первую очередь за муку - и прекращению его поставок.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки», — отмечает «Укрхлебпром».

В свою очередь глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко напомнил о событиях в Казахстане.

«К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация», — отметил Васильченко.