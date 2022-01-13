В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

Иран показал ролик с операцией по уничтожению Трампа

На сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи появился анимационный видеоролик об операции по уничтожению экс-президента США Дональда Трампа.

Иран показал ролик с операцией по уничтожению Трампа
Фото: ReutersReuters

Видео, которое публикует телеграм-канал РИА «Новости», начинается с крупного плана поместья Дональда Трампа в Палм-Бич, на его территории американский экс-президент играет в гольф.

За Трампом наблюдает робот-хакер, с помощью которого иранские спецслужбы подключаются к системе видеонаблюдения поместья и посылают дрон для уничтожения цели.

Перед решающим ударом окружению Трампа приходит смс с текстом: «Убийца Сулеймани и человек, отдавший приказ, заплатит за содеянное».

Ролик заканчивается кадром, в котором над головой Трампа повисает тень дрона, а человеку за пультом остается лишь нажать на кнопку.

Сулеймани был командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. Он погиб в начале января 2020 года в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада, который распорядился нанести президент США Дональд Трамп. В США считали, что Сулеймани планировал взрыв в одном из американских посольств.

После убийства Тегеран заявил, что не намерен больше придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой иранской ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году.

В мире,Видео,Али Хаменеи,Дональд Трамп,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители