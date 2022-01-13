Иран показал ролик с операцией по уничтожению Трампа

На сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи появился анимационный видеоролик об операции по уничтожению экс-президента США Дональда Трампа.

Фото: Reuters Reuters

Видео, которое публикует телеграм-канал РИА «Новости», начинается с крупного плана поместья Дональда Трампа в Палм-Бич, на его территории американский экс-президент играет в гольф.

За Трампом наблюдает робот-хакер, с помощью которого иранские спецслужбы подключаются к системе видеонаблюдения поместья и посылают дрон для уничтожения цели.

Перед решающим ударом окружению Трампа приходит смс с текстом: «Убийца Сулеймани и человек, отдавший приказ, заплатит за содеянное».

Ролик заканчивается кадром, в котором над головой Трампа повисает тень дрона, а человеку за пультом остается лишь нажать на кнопку.

Сулеймани был командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. Он погиб в начале января 2020 года в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада, который распорядился нанести президент США Дональд Трамп. В США считали, что Сулеймани планировал взрыв в одном из американских посольств.