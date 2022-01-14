Япония озвучила позицию по Курилам

Правительство Японии продолжит активные переговоры с Россией, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

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"Мы продолжим тесные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции - решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил он.

В то же время глава японского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Япония считает неприемлемым "усиление военного присутствия России у четырех северных островов" (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), и осудил проведение российской стороной у южных Курильских островов учебных стрельб.

"Это идет вразрез с нашей позицией, является неприемлемым, мы выразили протест, внимательно следим и продолжим следить за действиями российской стороны", - добавил он.

В четверг агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии выразило России протест по дипломатическим каналам из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 11 января проводятся в водах близ острова Кунашир.