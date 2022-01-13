Жители Туркмении вышли на митинг из-за роста цен на продукты

Жители Фарапского района (этрапа) Туркмении вышли на митинг к зданию местной администрации из-за роста цен на продукты. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», признанного иностранным агентом в России).

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С 1 января в государственных магазинах Фарапа цены на некоторые субсидированные продукты выросли в 7-8 раз. К примеру, 1 литр хлопкового масла подорожал с 3 до 24 манатов (с 64 до 511 российских рублей). 10 января около 200 человек пришли к хякимлику (администрации), чтобы выразить свое недовольство. Жители заявили, что если субсидированных продуктов не будет, то они не смогут на свои зарплаты покупать еду по рыночным ценам.

Как передает корреспондент, власти не стали слушать собравшихся. На место подъехали около 15 вооруженных военных в черных масках, которые оцепили здание. Затем появились полицейские и заявили, что если жители еще раз попытаются «поднять бунт», то их расстреляют на месте. Испуганные люди быстро разошлись.