У дипломатов США в Женеве выявили «гаванский синдром»

У сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже проявились симптомы «загадочного неврологического заболевания», известного как «гаванский синдром». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с инцидентами.

По крайней мере один из дипломатов был эвакуирован в США для лечения.

The Washington Post ранее писала, что глава ЦРУ Уильям Бернс непублично пригрозил российской разведке последствиями, если выяснится, что именно она стоит за серией загадочных инцидентов, получивших название «гаванский синдром»: речь идет о жалобах американских дипломатов и шпионов по всему миру на плохое самочувствие и слуховые галлюцинации.

Во время визита в Москву в ноябре Бернс якобы обсуждал это с руководством ФСБ и Службой внешней разведки. Он заявил, что причинение серьезного ущерба здоровью американских дипломатов и разведчиков выходит за рамки допустимого поведения в «профессиональной разведке». В МИД РФ все подобные подозрения называли «полным абсурдом и странными инсинуациями».

WP отмечает, что с «гаванским синдромом» столкнулись уже боле 200 американских дипломатов по всему миру. Впервые его проявления наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.