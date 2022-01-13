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19 минут назад

Дипломаты США в Женеве и Париже пожаловались на «гаванский синдром»

У сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже проявились симптомы «загадочного неврологического заболевания», известного как «гаванский синдром». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с инцидентами.

У дипломатов США в Женеве выявили «гаванский синдром»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По крайней мере один из дипломатов был эвакуирован в США для лечения.

The Washington Post ранее писала, что глава ЦРУ Уильям Бернс непублично пригрозил российской разведке последствиями, если выяснится, что именно она стоит за серией загадочных инцидентов, получивших название «гаванский синдром»: речь идет о жалобах американских дипломатов и шпионов по всему миру на плохое самочувствие и слуховые галлюцинации.

"Гаванский синдром" обнаружили у дипломатов США в Германии

Во время визита в Москву в ноябре Бернс якобы обсуждал это с руководством ФСБ и Службой внешней разведки. Он заявил, что причинение серьезного ущерба здоровью американских дипломатов и разведчиков выходит за рамки допустимого поведения в «профессиональной разведке». В МИД РФ все подобные подозрения называли «полным абсурдом и странными инсинуациями».

WP отмечает, что с «гаванским синдромом» столкнулись уже боле 200 американских дипломатов по всему миру. Впервые его проявления наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

СМИ писали, что ФБР проводило собственное расследование этих инцидентов и пришло к выводу, что речь идет о массовом психическом расстройстве, при котором группа людей считает, что подвергается некоему вредоносному воздействию.

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