Глава МИД Польши процитировал Достоевского на заседании ОБСЕ

«Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман «Братья Карамазовы», герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка. Я считаю, мы должны задать себе вопрос - может ли быть настоящая гармония между государствами, если мы будем не замечать страданий людей, которые живут в пространстве от Ванкувера до Владивостока. Я твердо скажу: нет», - заявил глава МИД Польши.