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29 минут назад

Глава МИД Польши процитировал Достоевского на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, перечисляя приоритеты работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), вспомнил о романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Польши процитировал Достоевского на заседании ОБСЕ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая на заседании постоянного совета организации, Збигнев Рау подчеркнул, что риск войны на территории ОБСЕ как никогда велик. При этом, по его словам, страны должны следовать принципу, согласно которому «права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности».

«Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман «Братья Карамазовы», герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка. Я считаю, мы должны задать себе вопрос - может ли быть настоящая гармония между государствами, если мы будем не замечать страданий людей, которые живут в пространстве от Ванкувера до Владивостока. Я твердо скажу: нет», - заявил глава МИД Польши.

Ранее МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах было упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

После нескольких дней переговоров, прошедших в январе, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что США и их союзники «ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу» по ключевым требованиям договоров.

В мире,Збигнев Рау,Федор Достоевский,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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