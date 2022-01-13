В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
13 минут назад

Загадочный «перископ» на обложке The Economist предсказал миру катастрофу в 2022 году

Авторитетный британский еженедельник The Economist, принадлежащий клану Ротшильдов, вновь напугал мир загадочной обложкой спецвыпуска, посвященного прогнозам на 2022 год. Энтузиасты-конспирологи и авторитетные эксперты делятся своими догадками, что может означать таинственный коллаж.

Загадочный «перископ» на обложке The Economist предсказал миру катастрофу в 2022 году
Фото:  Невские Новости / Наталья Полякова Невские Новости / Наталья Полякова

Каждый год британские журналисты заигрывают с читателями, публикуя таинственные материалы, которые, как считается, обладают пророческими свойствами. Известно, что в похожих изображениях были зашифрованы, например, расцвет ЛГБТ, гражданская война на Украине и Брексит.

Однако каждый раз формат «головоломки» от Ротшильдов был понятен: это могла быть матрица, ребус или даже таблица для проверки зрения. Но в этот раз эксперты застопорились уже на этапе определения, что перед ними изображено на самом деле.

Теории выдвигались самые разные — от перископа атомной подводной лодки до известных символических Часов судного дня. Однако в конце концов дискуссия свелась к двум самым популярным вариантам — художники The Economist изобразили либо прицел, либо мишень.

Суть жуткого предсказания, уверены расшифровавшие послание конспирологи, сводится к тому, что в кругу прицела изображается все то, что может погубить человечество в 2022 году: гонка вооружений, энергетический кризис, противостояние США и Китая и новые штаммы COVID-19. Планета под прицелом, намекают художники.

Не менее загадочной оказалась обложка не только новогоднего, но и январского спецвыпуска, центральной темой которого стали переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Судя по карикатуре на обложке, клан Ротшильдов сделал ставку на президента РФ Владимира Путина, которого художники The Economist показали в образе легендарного гангстера Тони Монтана.

В мире,Владимир Путин,НАТО,The Economist,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители